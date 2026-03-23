Sky, Compagnoni dà il voto a Conte: "In Champions da 4, in Serie A vale un 9"

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Compagnoni: Napoli al 20-25% per lo Scudetto, in crescita con i rientri. Conte vale 9 in campionato nonostante gli infortuni, Inter in crisi mentale

Il telecronista Sky Maurizio Compagnoni, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli e la corsa Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Possibilità che il Napoli vinca lo scudetto? Dico un 20-25%, con tutti i ritorni importanti e con questa crisi inspiegabile dell’Inter le possibilità sono aumentate rispetto a quanto avrei detto due settimane fa. Se continua a vincere, le probabilità crescono. Se dobbiamo dare un giudizio sull’operato di Conte quest’anno: in Europa il voto a Conte è bassissimo, non supera il 4 ma in campionato no. Tenere in alto il Napoli nonostante i tanti infortuni, gli vale un 9 a prescindere da come finirà il campionato.

La pausa arriva al momento giusto più per l’Inter ma il Napoli può approfittarne per continuare a lavorre. Se i nerazzurri continuano in questa crisi e ad offrire prestazioni come quella di ieri contro la Fiorentia. Si tratta di problemi mentali: dopo il Blodo Glimt, soprattutto quella di ritorno, gioca sottoritmo. I primi 15′ dell’Inter a Firenze sono stati spettacolari, poi un calo pazzesco che mi fa convincere che si trtti di un problema mentale. La pressione al momento è tutta sull’Inter: le scelte di Chivu vanno nella direzione di una preferenza chiara per lo scudetto, come se l’allenatore avesse avuto “indicazioni” generiche su questo. Poi però sta perdendo tanti punti. I nerazzurri devono sapere che lo scudetto non è vinto. che bisogna giocare tutte le partite fino all’ultimo. Conte ha beneficiato dell’unico impegno a settimana come dimostra la sua carriera. Il Napoli deve migliorare la qualità del gioco ma un momento di adattamento è normale in una fase come questa".