Stramaccioni: "Prima l'Inter perdeva punti dopo grandi partite, adesso no"
Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tv, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell'Inter per parlare della corsa Scudetto con Napoli e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Da allenatore dicevo sempre che il risultato prima della sosta vale doppio. Se perdi è un inferno, se vinci parli solo di quelli. Qui il tema però è un altro: l'Inter, anche quando perdeva punti, faceva grandi prestazioni. Adesso no. Nel secondo tempo l'Inter ha avuto una sola palla gol all'ultimo secondo con Pio Esposito, e il calo di rendimento c'era stato pure con l'Atalanta".
Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo la 30ª giornata:
1 - Inter 69 punti
2 - Milan 63
3 - Napoli 62
4 - Como 57
5 - Juventus 54
6 - Roma 54
7 - Atalanta 50
8 - Lazio 43
9 - Bologna 42
10 - Sassuolo 39
11 - Udinese 39
12 - Parma 34
13 - Genoa 33
14 - Torino 33
15 - Cagliari 30
16 - Fiorentina 29
17 - Cremonese 27
18 - Lecce 27
19 - Hellas Verona 18
20 - Pisa 18
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