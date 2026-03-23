Stramaccioni: "Prima l'Inter perdeva punti dopo grandi partite, adesso no"

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Stramaccioni preoccupato per l'Inter: non solo i risultati, ma anche il calo di prestazioni desta allarme nella corsa Scudetto con Napoli e Milan

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tv, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell'Inter per parlare della corsa Scudetto con Napoli e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Da allenatore dicevo sempre che il risultato prima della sosta vale doppio. Se perdi è un inferno, se vinci parli solo di quelli. Qui il tema però è un altro: l'Inter, anche quando perdeva punti, faceva grandi prestazioni. Adesso no. Nel secondo tempo l'Inter ha avuto una sola palla gol all'ultimo secondo con Pio Esposito, e il calo di rendimento c'era stato pure con l'Atalanta".

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo la 30ª giornata:

1 - Inter 69 punti

2 - Milan 63

3 - Napoli 62

4 - Como 57

5 - Juventus 54

6 - Roma 54

7 - Atalanta 50

8 - Lazio 43

9 - Bologna 42

10 - Sassuolo 39

11 - Udinese 39

12 - Parma 34

13 - Genoa 33

14 - Torino 33

15 - Cagliari 30

16 - Fiorentina 29

17 - Cremonese 27

18 - Lecce 27

19 - Hellas Verona 18

20 - Pisa 18