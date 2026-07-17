Dotto scettico: "Lucca è indisciplinato calcisticamente, dura recuperarlo"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista: “Non so chi ha bistrattato questo Mondiale, io l’ho adorato per gran parte. Ha riproposto quel fenomeno che ormai non possiamo esimerci dal chiamare alieno che è Leo Messi. Ha anche l’aspetto un po ' dell'alieno, la sua storia è interessantissima. Non come quella di Maradona, ma bella. Sarà una finale impronosticabile, la Spagna è più squadra mentre l’Argentina ha più fame, è più agguerrita.

Ci sono dei calciatori del Napoli che non hanno reso quanto dovevano, il nuovo allenatore dovrà fare dei bilanci. Lucca difficile da recuperare, è bizzarro caratterialmente e anche calcisticamente è indisciplinato perchè la sua imponenza fisica funziona solo in certi contesti. Il vero mercato quest’anno il Napoli dovrà farlo in uscita credo che Allegri abbia le idee abbastanza chiare sui giocatori su cui fare perno quest’anno. Allegri è aziendalista, tutto il contrario di Conte che impone dei diktat. Certo, qualche paletto Allegri lo ha messo, ad esempio non so cosa ha in testa su De Bruyne. E’ in fase calante, ma magari anche in fase calante può fare la differenza, un po' come Dybala. Sarà interessante vedere se e come Alisson Santos si confermerà con Allegri. E poi, la domanda è: che calcio vorrà fare Allegri con questi giocatori? Allegri è il più furbo che c’è in Italia, ha una capacità immensa di amplificare ciò che fa e sminuire ciò che non fa. Con quella rosa, il Milan doveva portarlo almeno in Champions”.