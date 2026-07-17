Inter, Zielinski: "Vogliamo ripeterci in A e far meglio in Champions! Ora il vero me..."

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Piotr Zielinski parla dal ritiro dell'Inter delle ambizioni in vista della prossima stagione e non solo.

"Le ambizioni sono alte, vogliamo ripeterci in campionato e in Coppa Italia e provare a migliorarci in Champions League rispetto all'anno scorso". Direttamente dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen, il centrocampista polacco Piotr Zielinski fa il punto sull'inizio della stagione nerazzurra proiettandosi anche sugli obiettivi stagionali: "Il centrocampo? C'è un reparto pieno di talento ed esperienza, io voglio migliorare sempre e dare il mio contributo con gol e assist. Poi ognuno di noi ha caratteristiche diverse, ma ci copriamo bene perché abbiamo tanta qualità", sottolinea a SportMediaset.

Cosa via ha detto in primi mister Chivu? "Ci ha chiesto di ritrovare le giuste motivazioni, la fame e l'ambizione per questa nuova stagione. Di lasciarsi alle spalle l'ultima annata perché è il passato, adesso dobbiamo prepararci bene per un'altra grande stagione".

C'è una rivale per lo scudetto che vedi più accreditata delle altre? "Alcune squadre sono fortissime e lotteranno sicuramente con noi per vincere lo scudetto. Siamo solo all'inizio e c'è ancora il mercato con i trasferimenti, quindi è presto per dirne una in particolare. Di sicuro 3 o 4 squadre".

Un giudizio su Aleksandar Stankovic: "Aleksandar è un ottimo giocatore, si è visto subito in allenamento, ha qualità, gamba e forza fisica di cui abbiamo bisogno per il nostro centrocampo. Darà sicuramente il suo contributo".

Il rendimento di Zielinski.: "Sono sempre lo stesso. Il mio primo anno all'Inter è stato un po' sfortunato con gli infortuni e poca continuità, ma nella seconda stagione si è visto il vero Zielinski, spero di migliorare ancora ed essere ancora più decisivo".