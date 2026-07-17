Impallomeni: "Il Napoli e Allegri si devono rilanciare, ma il vero rilancio è del Milan"
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Impallomeni: Allegri e Napoli chiamati al rilancio, fiducia anche per Amorim.
A un mese dall'inizio della nuova Serie A cresce l'attesa per vedere all'opera i nuovi allenatori delle big del campionato. Tra i tecnici più osservati ci sono Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Ruben Amorim, tutti chiamati a riscattare una stagione al di sotto delle aspettative. Del tema si è discusso nel corso della trasmissione di Tuttomercatoweb Radio.
il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni commenta così: "Il Napoli si deve rilanciare, così come Allegri. Il vero rilancio però è quello del Milan, con un quinto posto deludente. Ho la sensazione che Amorim possa andare bene, lo vedo che ha grande voglia. Sarri più difficile, ma anche lui può farcela".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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