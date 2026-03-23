Fabbroni avvisa: "Napoli-Milan? Allegri ha il miglior centrocampo della Serie A"

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Fabbroni: Inter-Roma gara nodale per lo Scudetto, pressione crescente sui nerazzurri. Napoli favorito nel calendario, ma contro il Milan ostacolo serio

Il giornalista Mario Fabbroni, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi principali in casa Napoli e la corsa Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per fare una delle rimonte più incredibili, il Napoli dovrebbe fare 12 vittorie. L'Inter offre a gratis questi pensieri. Inter-Roma è una gara nodale, con il club giallorosso che ha problemi all'interno. Non credo che sia un ambiente semplice. Si giocherà tutto a Pasqua a San Siro. E il Napoli contro il Milan avrà un ostacolo molto serio, contro il centrocampo migliore in Serie A.

C'è lo scontro Napoli-Milan, ma se vogliamo guardare il calendario, non è così fondamentale battere i rossoneri. Se vuoi restare sul bersaglio rossonero, può essere colpito anche dopo. Il Napoli avrà 5 gare in casa e solo 3 in trasferte. Sono settimane che a Milano l'umore non è dei migliori. Da oggi in poi ci sarà un bombardamento psicologico sull'Inter. La pressione sui nerazzurri sarà elevata. Inter-Roma sembra quasi una finale di coppa. Nessuna può perdere punti. È una partita delicata. Penso che queste siano partite che ti danno e tolgono tantissimo. Se il Como sale ancora in classifica, con la sesta vittoria, sono problemi un po' per tutti. Credo che la prossima giornata di campionato ci dirà tantissimo".