Fabbroni su De Bruyne: "Buon impatto sul Mondiale, tutti gli passano il pallone"
Fabbroni a Radio Napoli Centrale: Lukaku, De Bruyne e le insidie del Mondiale
A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Il Belgio non ha un centravanti e Lukaku riesce a imprimere timore nella retroguardia dell'Egitto, ma tendenzialmente questa partita non ci dice che percorso farà questo Belgio. De Bruyne partecipa, tutti gli passano il pallone. Calamita le iniziative della squadra. È un giocatore che ha avuto un buon impatto sul Mondiale".
Sul Mondiale
"La Francia è attesa, è una delle candidate al titolo di Campione del Mondo. Con il Senegal è una sfida fisica. Dobbiamo fare un'osservazione su questo Mondiale con tutte le sue contraddizioni: giocare a Città del Messico, a quelle altitudini, non è per tutti"
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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