Del Genio su Zeballos: "Ottimo ma non è un fenomeno, segna poco e ha già 24 anni"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a 'Kiss Kiss Napoli' di Zeballos, esterno del Boca che tanto piace al club azzurro: "Zeballos è un ottimo giocatore ma non penso sia un fenomeno che potrà fare la differenza rispetto a chi già c'è in organico nel suo ruolo. Ma se il Napoli ci punta è perché è convinto. Da quello che ho potuto vedere sembra bravo nel dribbling, è veloce, è bravo anche a sinistra, ha fatto anche la prima punta o la seconda in un ipotetico 4-2-3-1 ma ha segnato poco e non è giovanissimo avendo già 24 anni. Poi se arriva qui ed esplode siamo tutti felici".