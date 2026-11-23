Fabio Cannavaro punta su Allegri: "È una volpe, intelligente anche nella comunicazione"

"Che Manchester City trova il Napoli? Col Fulham ha avuto delle pause".

Fabio Cannavaro, commissario tecnico dell'Uzbekistan ed ex difensore del Napoli, ha analizzato ai microfoni de Il Mattino il momento attraversato dalla formazione azzurra, attesa dalla delicata sfida di Champions League contro il Manchester City allenato da Enzo Maresca.

L'ex capitano della Nazionale ha espresso fiducia nelle capacità di Massimiliano Allegri, sottolineando però come la reazione debba arrivare soprattutto dai calciatori. Cannavaro ha inoltre evidenziato le difficoltà che il Napoli potrebbe incontrare contro una squadra inglese, soffermandosi in particolare sulla differenza di intensità tra Premier League e Serie A.

"Se Allegri ha la ricetta per uscirne fuori? E' una volpe, intelligente anche nella comunicazione. Lo era alla Juventus, al Milan, e lo rivedo così anche a Napoli. Ma cavolo: sono i calciatori che devono farlo. Se anche uno solo di quelli che scenderanno in campo non capiscono l'importanza, il prestigio, di una partita come quella di domani in Champions, difficilmente il Napoli avrà scampo. Che Manchester City trova il Napoli? Col Fulham ha avuto delle pause. Non è quello di qualche anno fa, sta passando momenti difficili in Premier dove c'è l'Arsenal che la sta facendo da padrone. Ma è sempre una squadra di Premier e questo significa che andrà su ogni palla a tremila all'ora. Tra le italiane e le inglesi c'è la stessa differenza che c'è tra il giorno e la notte. Perché lì si allenano i migliori: prendete il mio Khuzanov, va a una li velocità fuori dal normale perché è abituato a un certo tipo di calcio".