Man City, Maresca annuncia: “Farò turnover, vorrei sempre i migliori ma non li voglio ammazzare”
Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Manchester City-Napoli, l'allenatore dei Citizens Enzo Maresca ha fatto anche il punto sugli infortunati, raccontando che sarà chiamato a fare turnover: "Matheus Nunes torna, Semenyo resta fuori. Qualche dubbio dopo la partita di sabato c'è, decideremo oggi".
Matheu Nunes è out per lo stesso infortunio? "No, questo è un problema alla caviglia, ma ora sta bene. Ci sono tante partite, ed è per questo che faccio un po' di turnover. Questa è una maratona, non sono i 100 metri. Mi piacerebbe avere sempre i migliori in campo, ma sarebbe difficile anche per loro. Non voglio ammazzare i giocatore".
Chi giocherà come terzino destro senza Nunes? "Finora abbiamo fatto giocare Lewis o qualcun altro. E' meglio Nunes in quella posizione, Khusanov lo preferisco da centrale. Ma bisogna sempre trovare il giocatore più indicato. Khusanov comunque ha giocato bene in quella posizione".
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro