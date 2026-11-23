Man City, Maresca annuncia: “Farò turnover, vorrei sempre i migliori ma non li voglio ammazzare”

Enzo Maresca in conferenza stampa si sofferma sugli infortunati e sulla necessità di fare turnover per Manchester City-Napoli.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Manchester City-Napoli, l'allenatore dei Citizens Enzo Maresca ha fatto anche il punto sugli infortunati, raccontando che sarà chiamato a fare turnover: "Matheus Nunes torna, Semenyo resta fuori. Qualche dubbio dopo la partita di sabato c'è, decideremo oggi".

Matheu Nunes è out per lo stesso infortunio? "No, questo è un problema alla caviglia, ma ora sta bene. Ci sono tante partite, ed è per questo che faccio un po' di turnover. Questa è una maratona, non sono i 100 metri. Mi piacerebbe avere sempre i migliori in campo, ma sarebbe difficile anche per loro. Non voglio ammazzare i giocatore".

Chi giocherà come terzino destro senza Nunes? "Finora abbiamo fatto giocare Lewis o qualcun altro. E' meglio Nunes in quella posizione, Khusanov lo preferisco da centrale. Ma bisogna sempre trovare il giocatore più indicato. Khusanov comunque ha giocato bene in quella posizione".