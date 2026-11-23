Stramaccioni-Behrami, scintille su Pio Esposito: "Il migliore di una categoria in cui è da solo"

Botta e risposta negli studi di Dazn tra Andrea Stramaccioni e Valon Behrami al termine di Atalanta-Inter, spettacolare sfida conclusa sul 4-4. Al centro del dibattito le qualità di Pio Esposito, protagonista della partita con una tripletta. L'ex allenatore dell'Inter ha esaltato le caratteristiche del giovane attaccante, definendolo un riferimento nel ruolo di centravanti fisico. Un giudizio che ha provocato la reazione di Behrami, dando vita a un confronto particolarmente acceso.

"Mi dovete dire chi è meglio di lui come target striker", ha affermato Stramaccioni. Immediata la risposta dell'ex centrocampista: "Osimhen".

Stramaccioni ha però precisato: "Non è un target striker, è uno che attacca la profondità. Io parlo di giocatori alti 1.90 che difendono palla o lavorano di spalle".

Behrami ha quindi rilanciato proponendo altri nomi: "Kane", ricevendo questa risposta: "Ma che...Kane è praticamente un 9 e mezzo". Poi un nuovo tentativo: "Sorloth? Wood?", al quale Stramaccioni ha replicato: "Ma Sorloth fa l’ala, non scherziamo".

A quel punto Behrami ha contestato la definizione utilizzata dall'ex tecnico nerazzurro: "Quindi è una categoria unica, in cui c’è solo un giocatore al mondo. Non ho capito la categoria dei target striker".

Stramaccioni ha spiegato ulteriormente il proprio punto di vista: "Uno alla Luca Toni, in questo momento nel calcio mondiale non c’è. Osimhen attacca la profondità a 250 all’ora. Kane è un giocatore che svuota, di tecnica sopraffina, va in giro per il campo. Esposito no, è un 9 che fa riferimento, poi è una mia opinione. È una categoria che nel calcio moderno non c’è più, centravanti alla Bierhoff o alla Toni non ce ne sono più".

Il confronto è proseguito anche sul nome di Haaland, proposto da Behrami. Stramaccioni ha ribadito la propria valutazione: "Ma Haaland è un giocatore completissimo, che va a 250 all’ora. Per me è una categoria diversa, poi è una mia opinione. A 20 anni Pio, per le capacità che ha, e per la facilità con cui gli ho visto fare gol a Francia o Belgio, per me si candida a essere uno dei migliori nella sua categoria, che non c’è più nel calcio moderno. Si è perso".

La chiusura di Behrami è stata particolarmente pungente: "Quindi è il migliore di una categoria in cui ce n’è solo uno. Sono diversi Kane o Haaland, perché hanno qualcosa in più. Toni lavorava meglio in area e con il corpo. Vuol dire che gli mancano tante cose. È la categoria di quelli a cui mancano delle qualità. Vorrei capire gli altri in lizza in questa lizza. Gli mancano tanti tasselli per arrivare a essere un top".