Caiazza difende Allegri: "Vogliono insegnargli il mestiere, ma lui ha la bacheca piena di trofei"

Salvatore Caiazza difende Massimiliano Allegri dalle critiche dopo Napoli-Torino e sottolinea la capacità del tecnico di ignorare le polemiche.

La vittoria contro il Torino ha permesso al Napoli di tornare a respirare, ma le discussioni attorno a Massimiliano Allegri non si sono fermate. Il tecnico continua a essere bersaglio di critiche, soprattutto da parte di alcuni ex calciatori e commentatori televisivi. Eppure, secondo Salvatore Caiazza, l'allenatore azzurro ha dimostrato ancora una volta di saper gestire le pressioni senza lasciarsi condizionare, concentrandosi esclusivamente sul lavoro e sui risultati.

Caiazza: "Allegri nel calcio attuale ci può stare. Gli altri guardino la sua bacheca"

Nel suo editoriale su Il Roma, Salvatore Caiazza prende posizione a favore dell'allenatore: "La tranquillità di Allegri con cui gestisce gli attacchi che gli arrivano da qualsiasi parte si giri è invidiabile". Il giornalista ricorda anche la battuta del tecnico dopo il Torino: "C'è chi guarda le partite ma non le vede". E aggiunge: "Questo signore quando si gira dietro guarda la sua bacheca e si gode tanti trofei. Altri possono solo notare una libreria con libri impolverati e mai letti". Per Caiazza, i 13 tiri del primo tempo contro i granata dimostrano che Allegri sa adattarsi al calcio moderno. E sulle critiche per le dichiarazioni sulla Champions League conclude: "Qualcuno ha detto che snobba la Champions. Ma lui non lo saprà mai perché non legge i giornali e non ha i social...".