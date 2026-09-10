Favasuli: "Bella gara, mancata fortuna. Siamo forti e la strada è quella giusta"
"Abbiamo giocato con i più forti d'Europa e ci sta soffrire, ma abbiamo tenuto bocca, è stato un episodio decisivo. Ma abbiamo retto bene". Così Costantino Favasuli nel post-gara al Maradona contro l'Arsenal. Le sue parole in mixed zone: "Applausi a KDB per un errore? E' uno dei più forti al mondo, non gli puoi dire niente. Io spero con questa maglia di avere spazio e darò tutto quello che ho per dimostrare il mio valore. Noi siamo sereni, Allegri è stato contento della prestazione.
Ci sta soffrire. Peccato perdere ma ripeto siamo anche ripartiti e abbiamo avuto anche qualche bella occasione. Ci sta pure perdere in questo modo. Ma noi siamo convinti della nostra forza e siamo convinti che faremo bene. Abbiamo difeso bene, è mancata fortuna, la strada però è giusta e continuiamo così".
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