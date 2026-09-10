Viviano ad Allegri: “Ok perdere, ma dai qualcosa a giocatori e tifosi: così cosa ti resta?”

vedi letture

L'ex portiere Emiliano Viviano a Cronache di Spogliatoio ha commentato la prova del Napoli di ieri contro l'Arsenal al Maradona: "Il Napoli non può vincere con l'Arsenal, perde 10 volte su 10 per tanti motivi. A maggior ragione però a questo punto devi essere aggressivo, sperimenta, dai qualcosa. Se è eliminazione diretta capisco la prova e cerco di portare a casa il risultato. Ma oggi a un tifoso cosa rimane? In campionato non puoi giocare partite così. Potevi approfittarne. Spalletti ha dominato in Europa contro squadre più forti pur avendo una squadra più forte".