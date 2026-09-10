Viviano ad Allegri: “Ok perdere, ma dai qualcosa a giocatori e tifosi: così cosa ti resta?”
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L'ex portiere Emiliano Viviano a Cronache di Spogliatoio ha commentato la prova del Napoli di ieri contro l'Arsenal al Maradona: "Il Napoli non può vincere con l'Arsenal, perde 10 volte su 10 per tanti motivi. A maggior ragione però a questo punto devi essere aggressivo, sperimenta, dai qualcosa. Se è eliminazione diretta capisco la prova e cerco di portare a casa il risultato. Ma oggi a un tifoso cosa rimane? In campionato non puoi giocare partite così. Potevi approfittarne. Spalletti ha dominato in Europa contro squadre più forti pur avendo una squadra più forte".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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