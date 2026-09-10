Krol: "Allegri difende soltanto, basta! Rinunci ed il gol lo becchi sempre"

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A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore del Napoli: “Il Napoli ha paura di giocare, ha paura di perdere. Ieri erano tutti in difesa, non hanno giocato ed è impossibile vincere le partite così. Il Napoli deve giocare, se poi perde, perde, ma se ti metti in difesa e hai paura di perdere, perdi sicuro. L’Arsenal segna sempre almeno un gol, ma se giochi in attacco, l’errore dell’avversario c’è sempre perchè questo è il calcio. Dal Bologna in poi per tornare a vincere il Napoli deve attaccare, deve fare gol, deve giocare in avanti. Se non attacchi non segni e il Napoli è una squadra che deve giocare per vincere. Puoi difendere indietro e in avanti e l’anno scorso e pure con Spalletti è andata bene perché il Napoli difendeva in avanti.

Non so Allegri come lavora, non ho visto gli allenamenti del Napoli. Ma, ho visto le partite e anche con l’Inter il Napoli cambiava un attaccante per un difensore. Non è possibile stare tutti dietro perchè poi il gol arriva sempre. Il Napoli deve pressare alto e invece gioca sempre indietro. Ieri le due occasioni sono arrivate da contropiede, ma è troppo poco per una squadra come il Napoli che è arrivato secondo in classifica in Serie A. Il Napoli non deve avere paura, deve giocare per vincere e se la imposti per difendere non vincerai mai. Noa Lang in tribuna? Hanno fatto bene. Se fai un errore vai in tribuna e se non hai disciplina, non hai organizzazione, devi stare fuori. Il Napoli visto contro Como, Inter e Arsenal non mi è piaciuto perchè non ha giocato, si è solo difeso e sono triste perchè Napoli è un grande pezzo del mio cuore”.