Trevisani su Allegri: “Raccapricciante! Ma quale difeso bene con 4xG Arsenal e 3 gol mangiati?"

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Riccardo Trevisani a Mana Mana Sport ha commentato il ko del Napoli in casa al Maradona contro l'Arsenal: "La fortuna poi finisce e prendi gol. Una partita raccapricciante ma se leggete i quotidiani tutti dicono povero Allegri cosa poteva fare, ma il Napoli ha subito più xG della sua storia tra Inter e Arsenal. Abbiamo ancora l’arte della fase difensiva, ancora questa storia, 0 punti e peggiori numeri della storia del club ma 6,5 in pagella come Arteta. Se non facciamo 3 mondiali è anche per questo, non solo per chi fa calcio, ma anche per chi lo racconta.

Questo è il paese, appecoronati e conniventi. L’Arsenal è più forte, mancano dei giocatori e ci sono attenuanti, ma la scelta di non giocare mai, subire solo… ma pensare che il Bournemouth o il Brentford fanno 0 occasioni e 0,2xG. Arsenal subisce poco ma c’è modo e modo di scendere in campo. E lui dice difeso bene, ma cosa con 4xG e 3 gol mangiati davanti al portiere! Si giudica dal risultato, ma 1-0 era casuale, con un 3-0 che era più giusto gli stessi avrebbero detto che disastro".