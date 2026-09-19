Garbo avvisa: “Il Napoli rischia di non entrare tra le prime 4! E occhio alla gara a Firenze…”
Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, soffermandosi sul momento delle due squadre e sull'importanza di Fiorentina-Napoli, in programma al Franchi per la quinta giornata di Serie A. Secondo Garbo, la sfida potrebbe avere un peso maggiore per gli azzurri, reduci da un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti.
Garbo: “Rischiano di più gli azzurri”
Nel corso dell'intervento, il giornalista ha spiegato la propria lettura della partita, soffermandosi anche sul momento della Fiorentina e sul ritorno di Vanoli sulla panchina viola: “All'inizio della stagione pensavo che il Napoli rischiasse di non entrare fra le prime quattro e la partenza purtroppo mi sta dando ragione. Questa è una partita in cui rischiano di più gli azzurri, dato che a Firenze Vanoli è appena tornato, oltretutto con due vittorie. Sarà una gara più importante per Allegri che non per la Fiorentina”.
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