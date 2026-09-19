Allegri ha l’asso nella manica: “Neres sta molto meglio, sarà importante”

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Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni di David Neres alla vigilia di Fiorentina-Napoli: l’attaccante brasiliano è completamente recuperato

David Neres è completamente recuperato e può tornare a essere un’arma importante per il Napoli. Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni dell’attaccante brasiliano, sottolineando i progressi mostrati durante la settimana: “Sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato e molto importante per la squadra”.

Allegri su Neres: “È completamente recuperato ed è molto importante”

Il tecnico azzurro ha poi allargato il discorso anche a Beukema e Badiashile, evidenziando i segnali di crescita della squadra in vista della sfida del Franchi: “Ma anche Beukema, Badiashile, almeno per quello che vedo, speriamo di veder bene, ma stiamo crescendo, poi c'è la partita che è quella che conta, pensiamo a questa e poi dopo recupereremo energie e giocatori per ottobre”.