Fiorentina, Fagioli: “Napoli forte e con grandi campioni, servirà la partita perfetta!”

vedi letture

Nicolò Fagioli presenta Fiorentina-Napoli alla vigilia della sfida del Franchi: il centrocampista elogia Allegri, parla di Vanoli e del rapporto con i tifosi.

Nicolò Fagioli presenta Fiorentina-Napoli alla vigilia della sfida del Franchi. Il centrocampista viola ha parlato ai microfoni ufficiali del club, sottolineando le difficoltà della gara contro gli azzurri e la necessità di dare continuità ai successi ottenuti contro Venezia e Pisa: “Sappiamo di affrontare una squadra forte, con grandi campioni e guidata da un grande allenatore come Allegri. Per vincere e dare continuità ai successi con Venezia e Pisa servirà la partita perfetta”. Fagioli ha poi parlato del rapporto con Vanoli e del suo percorso personale: “Vanoli per me è stato determinante già lo scorso anno; mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrare tutto il mio potenziale sia in allenamento che in partita. Segnare più gol? Lavoro anche su questo aspetto, ma la cosa fondamentale rimane sempre il risultato della squadra”.

Fagioli: “Firenze è speciale, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”

Il centrocampista ha infine dedicato un passaggio ai tifosi della Fiorentina, evidenziando quanto sia importante il loro sostegno: “Firenze è speciale. I tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto. La nostra priorità è renderli orgogliosi; avere il loro supporto sia dentro che fuori dal campo è un grande privilegio”.