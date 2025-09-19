Fontana: "Oggi nessun giovane reagirebbe come ha fatto De Bruyne"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L’estate dei campioni è intervenuto l’allenatore Gaetano Fontana: “L’espulsione di Di Lorenzo è stata giusta. Il capitano non è entrato in modo pericoloso ma il fallo c’è stato. La sua volontà ovviamente non era quella. Peccato perché la gara è sta condizionata. In dieci contro una squadra di palleggiatori non è facile, e bisognava sperare solo in un calcio piazzato, magari. L’atteggiamento del Napoli è stato impeccabile. La partita era stata preparata nel dettaglio, si vedeva perché il City faceva fatica a entrare nell’area del Napoli.

De Bruyne? Conte ha fatto una scelta importante, ha tolto l’elemento poco propenso per caratteristiche a quel tipo di gara. Difficilmente il belga avrebbe avuto la possibilità di sviluppare il gioco. Esemplare la sua reazione. De Bruyne ha fatto vedere come si diventa campioni. Nell’anima e nella testa. Si è messo in panchina tranquillo a guardare la partita. Davvero da ammirare. Oggi quasi nessun giovane reagirebbe in quel modo, purtroppo”.