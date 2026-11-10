Auriemma: “Allegri non esonerato solo per il contratto! Ma ci sono i jukebox, pagati per dire altro…”

Raffaele Auriemma boccia Allegri a Stile TV: critiche al contratto triennale, ai risultati e alla gestione della sosta.

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Stile TV, ha espresso un giudizio durissimo sull'esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nel mirino il contratto triennale sottoscritto dal tecnico livornese, la sua concezione del calcio e la scelta di concedere diversi giorni di riposo alla squadra durante la sosta: “Triennale per Allegri? Me la sono fatta più volte questa domanda, forse gli fa tre anni perché i prossimi due li pagherà qualcun altro, altrimenti non ha alcun senso fare tre anni a un allenatore che è rimasto inchiodato al suo passato e che pensa che il calcio sia sempre quello di quel periodo che già stava cambiando. E anche in quegli anni Sarri gli giocava in faccia, a lui non andava giù e parlava del circo”.

Auriemma: “Allegri non si è aggiornato, sei giorni di vacanza! È stato un errore prenderlo”

Il giornalista ha poi allargato la riflessione all'evoluzione del calcio moderno, indicando alcuni allenatori che, a suo giudizio, rappresentano meglio le nuove esigenze tattiche: “Fa parte di quella schiera di allenatori, che comprende ora anche Sarri, che più di fare selezionatori non possono fare. Ora si richiede qualcosa di diverso, il rating dei migliori vede giovani come Fabregas, anche Gattuso, Palladino che ha rivoltato il Bologna da quando è arrivato. L'unico anziano che fa un calcio moderno e attuale è Gasperini. I presidenti si trincerano dietro i nomi come quello di Allegri per far stare zitti e buoni i tifosi che comunque hanno criticato la scelta quando è stato annunciato. Ha vinto ma non si è più aggiornato. Lui ha dato sei giorni ora, una vacanza! Seguiranno un programma, ma vuoi mettere la cyclette con l'allenarsi per i giocatori che non vanno in nazionale? La verità è che è stato un errore prendere Allegri e lo dico dall'estate”.

Auriemma: “Con Garcia sarebbe già stato esonerato, aveva sei punti in più”

Nella parte conclusiva del suo intervento, Auriemma ha tracciato un paragone tra l'attuale rendimento del Napoli e quello della squadra allenata da Rudi Garcia, esonerato nel corso della sua esperienza azzurra: “La pochezza del Napoli è incredibile, bisogna tornare a numeri pre-fallimento. Se si fosse chiamato Garcia sarebbe stato già esonerato, infatti alla dodicesima fu mandato via con sei punti in più e il quinto posto. Oggi non può esonerarlo per quel contratto, ma anche i più ferrei e ostinati difensori devono prenderne atto. Poi ci sono i jukebox che tu paghi e dicono ciò che vuoi. Tu metti la moneta e ripetono, ma quella è un'altra categoria e non sono giornalisti”.