Giordano: “Allegri disperato all'ingresso di Lucca! La squadra è con lui, ora tocca ad ADL"

Antonio Giordano analizza Napoli-Lazio: Allegri, i fischi a Lucca e le responsabilità della società azzurra.

Il giornalista Antonio Giordano, intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì0 su Canale 8, ha analizzato il pareggio tra Napoli e Lazio, soffermandosi su un episodio che ha coinvolto Massimiliano Allegri e Lorenzo Lucca. Giordano ha raccontato di aver notato un'espressione particolarmente preoccupata sul volto dell'allenatore al momento dell'ingresso in campo dell'attaccante, interpretandola come il timore di vedere un altro giocatore finire nel mirino delle critiche. “Durante la partita ho visto un'immagine di DAZN: nel momento in cui sta per entrare Lucca, ad Allegri scappa un'espressione da uomo disperato, come per dire: ‘Se mi ammazzate anche questo, non so come fare’. Anche perché Hojlund non mi sembra nella fase più felice della sua esistenza calcistica. Lo raccontano i numeri e le occasioni”. Il giornalista ha poi evidenziato come il risultato contro la Lazio possa essere interpretato in due modi differenti: “Il punto conquistato contro la Lazio è un punto guadagnato secondo una lettura della partita, ma sono due punti persi secondo un'altra. Perché, come contro la Roma, se il destino fosse stato equo e solidale, il Napoli avrebbe dovuto vincere e nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Anzi, sarebbero stati premiati la meritocrazia e gli sforzi della squadra”.

Giordano: “Il Napoli è in salute e la squadra sta con Allegri. Ora deve rispondere la società”

Secondo Giordano, il secondo tempo disputato dagli azzurri contro la Lazio ha fornito segnali incoraggianti non soltanto sul piano fisico e tecnico, ma anche sotto l'aspetto caratteriale e nel rapporto tra i calciatori e l'allenatore. Il giornalista ritiene però che, dopo le risposte arrivate dal campo, sia arrivato il momento di un intervento della società, chiamata ad assumersi le proprie responsabilità per il futuro del Napoli. “Il calcio, però, non si fa con i se e con i ma. La classifica è quella e bisogna ragionare. Ma bisogna ragionare anche su altri aspetti, altrimenti è troppo semplice: prendiamo il tabellino della partita e chiudiamo lì il discorso. Il Napoli nel secondo tempo ha dato una serie di risposte: la prima è che è in salute; la seconda è che sa anche esprimere un calcio godibile; la terza è che, dal punto di vista caratteriale, ha la forza per resistere; la quarta è che la squadra sta con il suo allenatore. La prossima risposta, però, non devono darla né Allegri né i giocatori, ma la società”.