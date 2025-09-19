Galliani jr: "Napoli, non farti troppe illusioni in Champions e prendila così come viene"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Gianluca Galliani, imprenditore, figlio di Adriano Galliani: “Il Fantacalcio l’ho snobbato per tanti anni, poi i miei amici mi hanno convinto a giocare e me ne sono innamorato. Ha i valori del calcio che amavamo perchè si sta insieme con gli amici, si mangia una piazza, si gioca e ci si confronta con i fantallenatori della tua lega e, si soffre anche! Il Napoli ha fatto una crescita importante in questi anni, ha aperto un ciclo: il presidente è stato bravo. La rosa si è rinforzata e la squadra oggi ha certamente un altro livello rispetto al passato.

Le italiane non sono competitive perchè non fatturano come le altre squadre. Vedo ancora tifosi che si arrabbiano se le squadre italiane perdono contro City o Psg, ma affrontano squadre che fatturano 4/5 volte in più quindi sono sfide impari. Auguro al Napoli di non farsi troppe illusioni in Champions per poi non avere un contraccolpo negativo, ma di prenderla così come viene perchè se perdi col City non c’è tragedia, ma è la normalità.

FantaMaster è un pò la piattaforma ideale per chi vuole andare in profondità col fantacalcio ed è l’app più equa nel sistema dei voti. Noi abbiamo i voti della Gazzetta dello sport, il più prestigioso abbiamo il voto statistico in collaborazione con i dati di Opta".