Gara proibitiva? Maresca chiaro su Allegri: “In Italia bravi a piangere, ma sarà gara dura!”

Enzo Maresca parla di Massimiliano Allegri e delle sue dichiarazioni in merito alla complicata trasferta sul campo del Manchester City.

Allegri ha parlato di partita proibitiva: si aspetta un Napoli arrendevole o è solo strategia la sua? Questa è una delle tante domande poste ad Enzo Maresca nel corso della conferenza stampa della vigilia di Manchester City-Napoli. Di seguito la risposta dell'allenatore della formazione inglese:

"Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere. Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura".