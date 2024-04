Gasperini sul futuro: "Accostamenti fanno piacere, ma dico una cosa"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta nel mirino del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualcuno in Inghilterra ha scritto che lei potrebbe essere il successore di Klopp a Liverpool.

"Questo è il periodo degli accostamenti, l'interesse è sempre piacevole ma ora serve la massima concentrazione. Siamo in un momento straordinario, dobbiamo essere molto felici della stagione ma anche attenti per poter atterrare bene, dopo un gran bel viaggio…".