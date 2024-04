Mauro si sbilancia: "Barella se cresce in un aspetto non ha nulla da invidiare a Iniesta"

Ospite degli studi di Sportmediaset, l'ex calciatore Massimo Mauro ha elogiato così Nicolò Barella, fresco di vittoria dello Scudetto con la sua Inter

Ospite degli studi di Sportmediaset, l'ex calciatore Massimo Mauro ha elogiato così Nicolò Barella, fresco di vittoria dello Scudetto con la sua Inter: "Barella è migliorato molto sotto il punto di vista caratteriale. Se lui diventa perfetto lì, io non faccio fatica a dire che è come Iniesta perché tatticamente e di temperamento non ha nulla da invidiargli. L'Inter ha rifiutato una proposta da tantissimi milioni di una squadra inglese, lo scorso anno, proprio per questo motivo".