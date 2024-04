TN in Podcast - Le solite follie del Napoli: mettere sotto la squadra del momento senza vincere

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita di ieri al Maradona.

Stavolta il pareggio non rende merito alla prestazione, ma racconta una cosa che a Napoli avevano capito già tutti: la stagione è nata storta e terminerà storta. Anche quando gioca bene, il Napoli non riesce a vincere. Contro la Roma una gara ricca di emozioni, dominata, con tante occasioni create: vantaggio giallorosso di Dybala su rigore, pareggio di Olivera con deviazione, ribaltone di Osimhen ancora da penalty e nuova parità firmata da Abraham.

