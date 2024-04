PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, risale Samardzic"

"Juve, risale Samardzic", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport parlando del mercato in entrata dei bianconeri

"Juve, risale Samardzic", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport parlando del mercato in entrata dei bianconeri. Il sommario: "La situazione dell'Udinese spinge il serbo da Giuntoli". In taglio alto, spazio al futuro della panchina granata: "Toro, sempre più Italiano". Il commento in alto al box: "Il tecnico viola davanti a Palladino e Gila per il dopo Juric".