Calzona spiega il cambio di Traoré: "Ho messo un saltatore in più proprio per la loro forza sugli angoli"

TuttoNapoli.net

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match casalingo contro la Roma pareggiato per 2-2. Il tecnico azzurro si è anche soffermato sul motivo della sostituzione di Traoré (entrato neanche 20 minuti prima) all'89esimo per l'inserimento di Ostigard prima del calcio d'angolo: "Sapevamo della forza della Roma sulle palle ferme. Ho fatto un cambio prima dell'angolo per questo motivo, ho aggiunto un difensore, ma non è bastato. Abbiamo preso 2 gol su calcio piazzato, non so che dire: posso dire solo che sono felice per la prestazione d'orgoglio e di qualità dei ragazzi".