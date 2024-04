Gazzetta su Kvara: "Si è caricato come Atlante di tutta Napoli, provando in ogni modo a risollevarla"

Samuele Mandarò, creator de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la stagione di Kvaratskhelia sul profilo Instagram ufficiale del quotidiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Samuele Mandarò, creator de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la stagione di Kvaratskhelia sul profilo Instagram ufficiale del quotidiano: "Ma che stagione ha fatto Kvaratskhelia? Si è caricato come Atlante di tutta Napoli. Ha provato, magari non ci è riuscito perché la classifica dice questo, ma ha provato a tirarla su veramente in ogni modo.

L'abnegazione di questo giocatore... Che ha un grandissimo talento. È normale che un po' si perda di quel talento e vada disperso, perché sono sempre in tre su Kvaratskhelia. Perché quest' anno è quasi l'unico a creare effettivamente gioco nel Napoli, perché anche Politano tutto sommato ha fatto il suo. Quindi mi verrebbe da dire: se lo vedessimo in altri contesti farebbe ancora meglio. Ma è una banalità perché a me piacerebbe vederlo ancora a Napoli, magari in un Napoli migliore. Però, questa è una cosa mia, se lo vedessimo in altri lidi europei sarebbe un giocatore tra i primi cinque al mondo".