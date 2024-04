Dazn, Ferrara: "Miglior Napoli della stagione. Davanti c'è qualità, questo aumenta rimpianti"

Ciro Ferrara, ex calciatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso di Supertele commentando la gara del Napoli contro la Roma

Ciro Ferrara, ex calciatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso di Supertele commentando la gara del Napoli contro la Roma: "Miglior versione del Napoli della stagione. Questo aumenta i rimpianti? Probabilmente sì, perché dimostra soprattutto nella fase offensiva di avere comunque una qualità importante, che può creare difficoltà anche a una squadra come la Roma. A fronte di questo, c'è da dire che molto spesso quando le squadre avversarie entrano in area di rigore del Napoli hanno la stessa percezione di poter fare gol da un momento all'altro. Quindi c'è questo equilibrio che va trovato".