VIDEO - Gudmundsson continua a trascinare il Genoa: battuto 3-0 il Cagliari, gli highlights

Termina sul risultato di 3-0 la gara del Ferraris tra Genoa e Cagliari, valida per la 34esima giornata di Serie A. Di seguito il video

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 3-0 la gara del Ferraris tra Genoa e Cagliari, valida per la 34esima giornata di Serie A. Partita mai stata in discussione, con gli uomini di Gilardino che nella prima mezz'ora di gioco si portano avanti di due, grazie alle reti di Thorsby (17') e Frendrup (27'). Nella ripresa, al 63esimo Gudmundsson chiude i giochi infilando Scuffet per la terza volta. Il grifone festeggia così davanti ai propri tifosi la salvezza aritmetica, arrivata nella giornata di ieri a seguito della sconfitta del Sassuolo. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).