Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Gaetano, Gudmundsson stringe i denti

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Ferraris tra Genoa e Cagliari, valida per la 34esima giornata di Serie A. In casa Genoa, Gudmundsson stringe i denti e fa coppia con Retegui in attacco. A centrocampo chance per Thorsby. Sponda Cagliari mister Ranieri conferma Gaetano dal 1' minuto insieme a Oristanio, i due a supporto della punta Shomurodov.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Prati, Deiola, Augello; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri