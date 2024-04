Repubblica - ADL ha strappato il sì di Conte ma ha deciso di non affondare il colpo

Questa la notizia a sorpresa rilanciata dall'edizione odierna di Repubblica sul tecnico ex di Juventus ed Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis ha strappato il sì di Conte ma ha deciso di non affondare il colpo. Questa la notizia a sorpresa rilanciata dall'edizione odierna di Repubblica sul tecnico ex di Juventus ed Inter, che sembrava essere la priorità del presidente del Napoli in vista della ricostruzione da avviare nella prossima stagione.

'A Napoli è già iniziato da tempo il toto allenatore e dopo mesi di corteggiamento De Laurentiis ha strappato il sì di Antonio Conte, ma appena è arrivato al dunque il presidente ha deciso a sorpresa di non affondare il colpo. Nel suo casting è infatti avanzato all'improvviso il nome di Stefano Pioli e c'è pure l'opzione di Domenica Tedesco, ct del Belgio':