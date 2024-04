Il Roma, Caiazza: "Mi aspetto una rivoluzione, alcuni elementi hanno tirato i remi in barca"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Mi aspetto una rivoluzione in casa Napoli, rivoluzione dovuta perchè con la conquista dello scudetto qualcuno ha deciso di tirare i remi in barca e secondo me è meglio che cambi aria. Non facciamo nomi e cognomi altrimenti qualche procuratore può reagire male.

E' evidente che alcuni elementi non stanno dando il massimo ed il loro ciclo è finito. Il presidente incontrerà calciatori e manager per decidere il da farsi. Solo Ngonge e un po' Mazzocchi stanno giocando dei nuovi acquisti. Il belga dà il cuore, ma Politano resta un punto di riferimento e per Ngonge diventa difficile trovare un posto fisso".