PRIMA PAGINA - Addio Gasperini? La Gazzetta annuncia: "Rinnova fino al 2026"

"Lopetegui, il Milan frena. Gasp da 10" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura. La protesta dei tifosi rossoneri blocca l'arrivo dell'ex allenatore del Real Madrid Lopetegui. Stop all'accordo con l'allenatore spagnolo, già contattati sei allenatori: riparte il casting per il dopo Stefano Pioli in rossonero. "Gasp da 10" scrive anche il quotidiano rosa, celebrando il lavoro di Gian Piero Gasperini all'Atalanta: con il rinnovo al 2026 arriverà a 10 anni in nerazzurro.

Calciomercato - "Inter, ti riprendo", le istruzioni per il prossimo mercato con le big alla caccia dell'Inter Scudettata: il Diavolo deve difendersi, un assaltatore per la Juve mentre al Napoli servono nuovi gol.