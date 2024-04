Cds - ADL ha deciso: il nuovo allenatore subito dopo il 26 maggio. Due in pole

De Laurentiis, sul nuovo tecnico, riflette con i suoi collaboratori: l’obiettivo è scegliere per la fine del campionato, subito dopo il 26 maggio

De Laurentiis, sul nuovo tecnico, riflette con i suoi collaboratori: l’obiettivo è scegliere per la fine del campionato, subito dopo il 26 maggio. Perché la rifondazione, questa volta, deve avere le idee molto chiare.

Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli sono lì, in cima alla lista delle storie lette e scritte a quattro mani, e poi sullo sfondo Vincenzo Italiano e ancora lui, Antonio Conte, la variabile non controllabile, l’amico di Aurelio e un obiettivo del presidente al tramonto della breve era Garcia. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.