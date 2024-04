Il Mattino - ADL torna a Roma: sta aspettando una risposta da Conte

Manca un mese per chiudere una stagione fallimentare e De Laurentiis si è dato una dead line ancora più breve per decidere il nome del nuovo allenatore

Manca un mese per chiudere una stagione fallimentare e De Laurentiis si è dato una dead line ancora più breve per decidere il nome del nuovo allenatore che avrà il compito di guidare il Napoli l’anno prossimo. Lo ribadisce Il Mattino, che passa in rassegna i candidati forti per la panchina azzurra.

Il patron è rientrato a Roma e nella sede della Filmauro sta mettendo a punto le strategie per la (ri)costruzione del Napoli del futuro. Nei prossimi giorni il presidente ha in agenda alcuni appuntamenti importanti; non è certo un mistero che ADL avesse messo in cima alla sua lista di desiderata Antonio Conte fin da novembre scorso. L’offerta resta (triennale da circa 8 milioni di euro compreso bonus e campo libero sulle scelte di mercato), i contatti pure,

ma il patron adesso attende una mossa da parte dell’ex ct della Nazionale. Insomma una risposta che ancora non è arrivata.