No acquisti super e ingaggio-maxi: Conte è cambiato, ha rivelato a un amico la sua priorità

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte è cambiato. Non è più l'allenatore di un tempo. Non richiede ingaggi super e acquisti faraonici. Ha altre priorità. Le svela Il Giornale oggi in edicola parlando del tecnico che tanto piace al Napoli.

"Uno strumentale “pregiudizio” alimentato, per certi versi, anche da una narrazione ostile. Quale? Beh, quella secondo cui Conte vorrebbe preparare una lista onerosa di acquisti. E ancora: quella secondo cui al primo mancato risultato rivolgerebbe al club la responsabilità mentre si iscriverebbe soltanto i meriti in caso di successo. Sono luoghi comuni. Smentiti dallo stesso interessato che qualche tempo fa ha riferito a un amico la sua autentica linea guida («ho bisogno di emozionarmi») e il suo profondo rispetto per Stefano Pioli al quale spedì le congratulazioni per lo scudetto, tra i primi. Il pensiero di Antonio Conte, sul tema, è molto semplice: non chiede né contratti faraonici né “acquisti costosi".