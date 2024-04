Del Genio ad ADL: “Concorda tutto prima altrimenti avrai contro tutta la stampa italiana amica di Conte”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il tema nuovo allenatore

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il tema nuovo allenatore: "Dare disponibilità significa parlare, trattare, non che è tutto fatto. De Laurentiis deve chiarire bene le cose con Conte che è un grande allenatore ma un personaggio anche particolare.

Altrimenti è meglio che non lo prende proprio, per me. Se lo prende devono concordare tutto prima insieme, altrimenti basta poco e si ritroverà contro tutta la stampa italiana che è amica di Conte. Non è ancora arrivato infatti e vedo già diatribe tra chi è amico di De Laurentiis e chi amico di Conte".