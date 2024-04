Il Napoli di Conte per Sky, Di Canio: "Farebbe fuori Anguissa, davanti Lukaku"

Nel corso di un focus su Antonio Conte al Napoli su Sky Sport, s'è espresso anche l'ex giocatore ed allenatore Paolo Di Canio

Nel corso di un focus su Antonio Conte al Napoli su Sky Sport, s'è espresso anche l'ex giocatore ed allenatore Paolo Di Canio: "I presupposti ci sarebbero con questo 3-4-3, anche se lui pure al Tottenham s'è adattato. Ci sarebbe la possibilità di vendere Osimhen e prendere Lukaku che a 35mln magari te lo danno.

Sarebbe perfetto per lui in Italia, anche se viene da un periodo così. Fa il lavoro che vuole Conte, ritroverebbe delle certezze. Zirkzee? Non gli piacciono quelle cose di suola, col rischio di perdere palla. Antonio Conte non vuole queste cose. Credo però non gli piacerebbe Anguissa, poi mi sbaglio e con lui diventerà il più forte incontrista, ma a lui non piacciono questi giocatori che vanno girando per il campo. Lui finge di pressare, viene superato e poi trotterella. E' difficile disciplinare giocatori già fatti. Lobotka ok perché organizza ma rincorre pure".