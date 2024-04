Respinta la richiesta di posticipo, il disappunto della Roma: "Altro colpo all'integrità del campionato"

Continuano gli screzi tra l'AS Roma e la Lega Serie A: ancora una volta la Lega rispedisce al mittente le richieste dei giallorossi

Continuano gli screzi tra l'AS Roma e la Lega Serie A. Dopo la polemica apertasi per il recupero contro l'Udinese, ancora una volta la Lega rispedisce al mittente le richieste dei giallorossi. In questo caso, la richiesta era di posticipare a lunedì 13 maggio la gara contro l'Atalanta, ma la proposta è stata ignorata con il match fissato per

L'AS Roma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma stando a quanto riporta l'agenzia LePresse, il respingimento sarebbe stato preso dai giallorossi come "un altro colpo all'integrità del campionato". Inoltre filtrerebbe delusione e disappunto dalla dirigenza per non aver ricevuto chiarimenti neanche riguardo il recupero tra Atalanta e Fiorentina, partita che fu rinviata a causa del malore che portò poi al decesso Joe Barone.