Sosa: “Con Allegri non c’è futuro! Era da esonerare anche con una vittoria, figurati ora…”
Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua a far discutere. Ai microfoni di Tele A, l'ex attaccante azzurro Roberto “Pampa” Sosa ha espresso un giudizio durissimo sull'operato dell'allenatore livornese, sostenendo che la squadra non abbia ancora trovato una propria identità di gioco e non riesca a garantire continuità nelle prestazioni. Una valutazione che, secondo l'argentino, va oltre il risultato della singola partita.
Pampa Sosa chiede l'esonero di Allegri: “Non c'è futuro”
L'ex centravanti del Napoli non ha lasciato spazio a interpretazioni, dichiarandosi favorevole a un cambio di guida tecnica indipendentemente dal risultato ottenuto sul campo. Per Sosa, infatti, le difficoltà emerse nel corso della stagione sarebbero sufficienti a giustificare una decisione drastica da parte della società: “Non c’è futuro con Allegri. Non si vede un’identità, non c’è continuità. Per me Allegri andava esonerato in ogni caso, anche con una vittoria per quanto visto finora, figuriamoci con un pareggio”.
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