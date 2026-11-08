M.Savic: "Se siamo sereni e tranquilli usciranno le nostre qualità"
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Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto a Dazn a pochi minuti dall'inizio della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole:
"Dobbiamo essere consapevoli che giochiamo in casa, dobbiamo fare di tutto per renderli felici".
Cosa vi ha detto Allegri?
"Che dobbiamo stare sereni e felici, che escono le nostre qualità quando siamo tranquilli"
Quali errori non dovete commettere in difesa?
"Dobbiamo stare uniti"
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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