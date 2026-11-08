Pinamonti: "Siamo disposti a fare tutto per Gattuso, oggi sono emozionato"

Andrea Pinamonti, attaccante della Lazio oggi titolare, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Napoli:

Che energia vi hanno trasmesso i tifosi?

"Tantissima energia, ci ho pensato tutta la sera prima di dormire. Non l'ho mai ricevuto in tutta la carriera".

Che vuol dire per te giocare titolare oggi?

"Bella sensazione, sono contento. Come sempre tutti i giocatori si allenano per queste occasioni. Mi alleno per date tutto al mister.

Il rapporto con Gattuso?

"Il clima è sereno, sta attento a tutto. Siamo disposti a tutto per lui".