Del Genio ad Allegri: “Dati negativi! Calcio non è solo difendere meglio e avere veleno davanti”

Paolo Del Genio si sofferma sul rendimento di Kevin De Bruyne e sulle difficoltà del Napoli nel pressing, sottolineando l’importanza dei dati.

Le prestazioni di Kevin De Bruyne e il modo in cui il Napoli sta interpretando la fase di possesso e di non possesso. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Paolo Del Genio attraverso il canale YouTube Napolità. Il giornalista si è soffermato sull'impatto del centrocampista belga e sulle caratteristiche che la squadra dovrebbe sfruttare maggiormente: “De Bruyne? Il Napoli ha 7 punti, 6 sono derivati da una grande prestazione del belga. In Nazionale i giocatori del Napoli sono sempre tra i migliori. Dobbiamo giocare in verticale, abbiamo i giocatori adatti per farlo”.

Del Genio sul pressing del Napoli: “I dati sono importanti per ottenere risultati”

Del Genio ha quindi analizzato il rendimento di De Bruyne in relazione all’atteggiamento complessivo della squadra, soffermandosi in particolare sul pressing e sul dato del PPDA: “De Bruyne recupera pochi palloni perché va messo di pari passo con il PPDA, cioè capire quanto si pressa. Noi siamo disastrosi in questo, quindi non pressando è normale che si recuperano pochi palloni. I dati sono importanti per ottenere risultati. Allegri e il suo staff devono capirlo, il calcio non è semplicemente difendere meglio e avere il veleno davanti”.