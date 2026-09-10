Del Genio: “Chi dice ‘ottima difesa’ ha visto i dati? L’Arsenal non crea mai così tanto…”

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, ha scritto un post sui social: "Lasciamo perdere opinioni e sensazioni. Andiamo con i dati. Ricordavo, avendole viste quasi tutte, le ultime 25-30 partite dell' arsenal. Sono fortissimi, non lo abbiamo scoperto ieri. Producono però molto meno di ieri offensivamente. I tiri in porta quasi sempre la metà di ieri, gli xg tra 1,8 e 2,5, mai 3, mai più di 4 come contro il napoli. Poi sento commenti e sento che abbiamo difeso bene. I numeri non li guardate? Pensate davvero che bastano le vostre opinioni e le vostre sensazioni?".