Chiariello: "Se il catenaccio lo fa Fabregas è un genio, se lo fa Allegri è bollito?"

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Umberto Chiariello ha parlato a Canale 21 del match del Napoli contro l'Arsenal al Maradona: "Dopo Como e Inter arriva subito l'Arsenal, ma che calendario è? In questo momento neppure il calendario ci aiuta perché il Napoli pur in difficoltà sta facendo abbastanza bene. Il Como ha giocato a 5 dietro per mezz'ora buttando la palla fuori e per 5cm la stavamo pareggiando e a San Siro la stavi vincendo. E con l'Arsenal è stata fatta l'onestissima partita difensiva che ci potevamo permettere.

E' irrispettoso sparare su questo Napoli. Mi sdegno a sentire cose fuori dal mondo. Se il catenaccio lo fa Fabregas è un genio e se lo fa Allegri è un bollito?".