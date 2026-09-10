Auriemma: "Arsenal ha vinto con la prodezza del campione. Sfortuna calendario..."

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto a Tutti Convocati per commentare il ko del Napoli al Maradona contro l'Arsenal: "Il Napoli ha dimostrato di tenere testa anche a squadre. Ieri l'Arsenal ha vinto 1-0 con la prodezza del campione, oggi tutti possono perdere con Inter, Como e Arsenal. Il Napoli ha avuto sfortuna che gli siano capitate tutte in fila adesso. Le partite che il Napoli ha perso le ha perse per errori individuali, non strategici. Il discorso ambientale contro Allegri lo vedo più a Milano che a Napoli. Però, per le prossime due partite non esiste altro risultato che la vittoria."