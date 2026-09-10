Sabatini: "Ma questo Arsenal è giocabile per il Napoli? Troppo forte..."
Il giornalista Sandro Sabatini parla del match del Napoli allo stadio Maradona contro l'Arsenal: "Leggo tante critiche nei confronti di Allegri e posso anche capirle perché non mi sottraggo al giudizio sulle prestazioni, però era giocabile ieri l'Arsenal per il Napoli secondo voi? E' una domanda che mi pongo perché io ho visto una squadra davvero forte che ha anche fatto 5 cambi facendo entrare giocatori fortissimi. Il divario è stato evidente".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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